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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

160 реалов 1822 года M SR (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 160 реалов 1822 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 160 реалов 1822 года M SR - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 160 реалов
  • Год 1822
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 160 реалов 1822 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 2 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1178 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1228 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Heritage - September 16, 2021
Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Heritage - September 16, 2021
Продавец Heritage
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 160 реалов 1822 M SR на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 160 реалов 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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