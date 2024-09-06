Испания Период: 1746-1939 1746-1939
160 реалов 1822 года M SR (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 160 реалов
- Год 1822
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 160 реалов 1822 года со знаком M SR. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 25154 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 2 января 2012.
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