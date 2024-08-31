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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Золотые монеты 160 реалов Фердинанда VII - Испания

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160 реалов 1822

Год Знак Описание Продажи Продажи
1822 M SR 0 149
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