Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1833" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1814 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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