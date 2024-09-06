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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1833" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1814 года C SF "Тип 1812-1833" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1814 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 4 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
559 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Испания 4 реала 1814 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 4 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Испания 4 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Испания 4 реала 1814 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 11, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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