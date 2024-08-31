Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1810 года V SG (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Валенсия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1810 года со знаком V SG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3257 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2009.
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Сохранность (слабы)
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Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 4 декабря 2023
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