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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1810 года V SG (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1810 года V SG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1810 года V SG - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Валенсия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1810 года со знаком V SG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3257 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 450 EUR. Торги состоялись 15 декабря 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 900 NOK
Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1810 V SG на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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