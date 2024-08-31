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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
320 реалов 1810 M AI
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
320 реалов 1810 M RS
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
80 реалов 1810 M AI
Средняя цена 990 $
Продажи
0 60

Серебряные монеты (Жозеф Бонапарт)

Аверс
Реверс
20 реалов 1810 M AI
Средняя цена 440 $
Продажи
1 573
Аверс
Реверс
20 реалов 1810 M IA
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
10 реалов 1810 M AI
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
8 реалов 1810 M IG
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 реала 1810 M AI
Средняя цена 90 $
Продажи
2 301
Аверс
Реверс
5 песет 1810
Средняя цена 470 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
2 1/2 песет 1810
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 песета 1810
Средняя цена 120 $
Продажи
0 135

Серебряные монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
8 реалов 1810 C SF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
8 реалов 1810 S CN
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
8 реалов 1810 c CI
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 реала 1810 C SF
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 реала 1810 V SG
Средняя цена 150 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
2 реала 1810 C FS
Средняя цена 80 $
Продажи
2 47
Аверс
Реверс
2 реала 1810 C SF
Средняя цена 320 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 реала 1810 c CI
Средняя цена 50 $
Продажи
0 59

Медные монеты (Жозеф Бонапарт)

Аверс
Реверс
4 куарто 1810
Средняя цена 60 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
4 куарто 1810 Литьё
Средняя цена 25 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 куарто 1810
Средняя цена 110 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 куарто 1810
Средняя цена 50 $
Продажи
1 40
Аверс
Реверс
1/2 куарто без года (1808-1814)
Средняя цена 60 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
8 мараведи 1810
Средняя цена 90 $
Продажи
0 53

Медные монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
6 куарто 1810 Каталония
Средняя цена 110 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
3 куарто 1810 Каталония
Средняя цена 60 $
Продажи
0 16
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