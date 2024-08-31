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Испания
1810
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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1810
Монеты Испании 1810 года
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Золотые монеты
320 реалов 1810 M AI
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
27
320 реалов 1810 M RS
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
53
80 реалов 1810 M AI
Средняя цена
990 $
Продажи
0
60
Серебряные монеты (Жозеф Бонапарт)
20 реалов 1810 M AI
Средняя цена
440 $
Продажи
1
573
20 реалов 1810 M IA
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
62
10 реалов 1810 M AI
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
23
8 реалов 1810 M IG
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
17
4 реала 1810 M AI
Средняя цена
90 $
Продажи
2
301
5 песет 1810
Средняя цена
470 $
Продажи
0
191
2 1/2 песет 1810
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
31
1 песета 1810
Средняя цена
120 $
Продажи
0
135
Серебряные монеты (Фердинанд VII)
8 реалов 1810 C SF
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
55
8 реалов 1810 S CN
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
7
8 реалов 1810 c CI
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
16
4 реала 1810 C SF
Средняя цена
—
Продажи
0
0
4 реала 1810 V SG
Средняя цена
150 $
Продажи
0
150
2 реала 1810 C FS
Средняя цена
80 $
Продажи
2
47
2 реала 1810 C SF
Средняя цена
320 $
Продажи
0
11
2 реала 1810 c CI
Средняя цена
50 $
Продажи
0
59
Медные монеты (Жозеф Бонапарт)
4 куарто 1810
Средняя цена
60 $
Продажи
0
48
4 куарто 1810 Литьё
Средняя цена
25 $
Продажи
0
8
2 куарто 1810
Средняя цена
110 $
Продажи
0
40
1 куарто 1810
Средняя цена
50 $
Продажи
1
40
1/2 куарто без года (1808-1814)
Средняя цена
60 $
Продажи
0
65
8 мараведи 1810
Средняя цена
90 $
Продажи
0
53
Медные монеты (Фердинанд VII)
6 куарто 1810 Каталония
Средняя цена
110 $
Продажи
0
47
3 куарто 1810 Каталония
Средняя цена
60 $
Продажи
0
16
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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