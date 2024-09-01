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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1810 года M IG (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 8 реалов 1810 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 реалов 1810 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1810 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
2080 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
5789 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Heritage - January 6, 2014
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 M IG на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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