Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1810 года M IG (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 реалов
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1810 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 5200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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