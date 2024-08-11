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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1810 года C SF "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1810 года C SF "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1810 года C SF "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1810 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1761 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
914 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Stack's - August 30, 2022
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Heritage - August 13, 2020
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Heritage - August 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Nihon - March 3, 2019
Продавец Nihon
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1810 C SF на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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