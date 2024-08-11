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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

320 реалов 1810 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 320 реалов 1810 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 320 реалов 1810 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 320 реалов
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1810 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Cayón Subastas за 24500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16430 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Heritage - March 27, 2021
Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Varesi - May 13, 2018
Продавец Varesi
Дата 13 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Herrero - February 8, 2018
Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Bertolami - April 30, 2014
Продавец Bertolami
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1810 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 320 реалов 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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