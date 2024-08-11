Испания Период: 1746-1939 1746-1939
320 реалов 1810 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 320 реалов
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1810 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2373 проданному на аукционе Cayón Subastas за 24500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16430 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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