Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1810 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1810 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 220 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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