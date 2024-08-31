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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 4 куарто Жозефа Бонапарта - Испания

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4 куарто 1808-1814

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 491809 0 421810 0 481811 1 561812 0 621812 Надпись "QUABTOS" 0 11813 0 561814 0 80
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4 куарто 1808-1814

Литьё
Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 41809 0 101810 0 81811 0 61812 0 71812 Надпись "QUABTOS" 0 41813 0 71814 0 11
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