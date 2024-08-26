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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1808 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 куарто 1808 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1808 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1808
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1808 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 28220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 748 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1808 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе VAuctions - March 27, 2020
Продавец VAuctions
Дата 27 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1808 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1808 на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 куарто 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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