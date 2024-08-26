Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1808 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1808
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1808 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 28220 проданному на аукционе Heritage Auctions за 748 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Aureo & Calicó (19)
- Cayón (4)
- Coinhouse (1)
- CoinsNB (2)
- Eeckhout (1)
- Herrero (3)
- HERVERA (3)
- ibercoin (2)
- Künker (2)
- Numis.be (1)
- Pruvost (1)
- Soler y Llach (5)
- Tauler & Fau (3)
- VAuctions (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец VAuctions
Дата 27 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 4 куарто 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск