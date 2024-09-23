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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1812 года "Литьё". Надпись "QUABTOS" (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: Надпись "QUABTOS"

Аверс монеты - 4 куарто 1812 года "Литьё" Надпись "QUABTOS" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1812 года "Литьё" Надпись "QUABTOS" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1812 года "Литьё". Надпись "QUABTOS". Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 762 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 210 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - January 27, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 января 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 куарто 1812 "Литьё" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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