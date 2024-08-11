Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1812 года "Литьё" (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 куарто 1812 года "Литьё" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1812 года "Литьё" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1812 года "Литьё". Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1678 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 65 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (3)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 куарто 1812 "Литьё" на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 куарто 1812 "Литьё" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1812 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 4 куарто Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск