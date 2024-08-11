Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1814
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1814 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2416 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 135 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
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