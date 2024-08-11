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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1812 года. Надпись "QUABTOS" (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: Надпись "QUABTOS"

Аверс монеты - 4 куарто 1812 года Надпись "QUABTOS" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1812 года Надпись "QUABTOS" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1812 года. Надпись "QUABTOS". Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 260 GBP. Торги состоялись 4 ноября 2020.

Сохранность
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  • Morton & Eden (1)
Испания 4 куарто 1812 на аукционе Morton & Eden - November 5, 2020
Продавец Morton & Eden
Дата 5 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 куарто 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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