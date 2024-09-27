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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1814 года "Литьё" (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 куарто 1814 года "Литьё" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1814 года "Литьё" - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1814
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1814 года "Литьё". Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4199 проданному на аукционе Cayón Subastas за 45 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе HERVERA - December 19, 2018
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Soler y Llach - December 18, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 4 куарто 1814 "Литьё" на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 куарто 1814 "Литьё" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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