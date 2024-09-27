Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1814 года "Литьё" (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1814
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1814 года "Литьё". Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4199 проданному на аукционе Cayón Subastas за 45 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
Сохранность
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- Soler y Llach (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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