Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1811 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2019.
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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