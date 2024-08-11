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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 куарто 1811 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1811 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1811 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2240 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 160 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2019.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (1)
  • Soler y Llach (8)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 куарто 1811 на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе InAsta - March 3, 2020
Продавец InAsta
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
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Испания 4 куарто 1811 на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Stack's - August 24, 2024
Испания 4 куарто 1811 на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 куарто 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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