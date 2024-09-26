Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Numisor за 950 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 21 октября 2021
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Дата 18 октября 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 22 октября 2020
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Дата 20 октября 2020
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
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Дата 22 сентября 2020
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Дата 26 мая 2020
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Дата 15 апреля 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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