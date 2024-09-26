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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 куарто 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 куарто 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 куарто 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 29 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Numisor за 950 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Испания 4 куарто 1813 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Silicua Coins - April 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Silicua Coins - April 15, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 15 апреля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 куарто 1813 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 куарто 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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