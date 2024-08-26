Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 куарто 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 29 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 куарто
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 куарто 1809 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4186 проданному на аукционе Cayón Subastas за 185 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
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