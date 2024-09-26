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Испания
1809
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
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Временное правительство
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Альфонсо XIII
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1809
Монеты Испании 1809 года
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Пробные
Золотые монеты (Жозеф Бонапарт)
80 реалов 1809 M AI
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
192
Золотые монеты (Фердинанд VII)
2 эскудо 1809 S CN
Средняя цена
500 $
Продажи
2
156
2 эскудо 1809 S CN
Средняя цена
400 $
Продажи
0
112
Серебряные монеты (Жозеф Бонапарт)
20 реалов 1809 M AI
Средняя цена
410 $
Продажи
0
391
8 реалов 1809 M IG
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
182
4 реала 1809 M AI
Средняя цена
65 $
Продажи
1
99
5 песет 1809
Средняя цена
520 $
Продажи
0
368
2 1/2 песет 1809
Средняя цена
460 $
Продажи
0
115
1 песета 1809
Средняя цена
110 $
Продажи
0
84
Серебряные монеты (Фердинанд VII)
5 песет 1809
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
23
5 песет 1809
Средняя цена
31000 $
Продажи
0
2
5 песет 1809
Средняя цена
250 $
Продажи
2
650
8 реалов 1809 S CN
Средняя цена
550 $
Продажи
0
271
8 реалов 1809 C MP
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
32
8 реалов 1809 C SF
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
80
8 реалов 1809 S CN
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
43
4 реала 1809 C MP
Средняя цена
590 $
Продажи
0
39
4 реала 1809 C SF
Средняя цена
480 $
Продажи
0
33
Медные монеты
4 куарто 1809
Средняя цена
50 $
Продажи
0
42
4 куарто 1809 Литьё
Средняя цена
25 $
Продажи
0
10
2 куарто 1809
Средняя цена
80 $
Продажи
0
45
1 куарто 1809
Средняя цена
60 $
Продажи
0
38
1/2 куарто без года (1808-1814)
Средняя цена
60 $
Продажи
0
65
Пробные монеты
8 реалов 1809 M IG Пробные
Бронза
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
1
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Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
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