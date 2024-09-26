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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1809 года

Золотые монеты (Жозеф Бонапарт)

Аверс
Реверс
80 реалов 1809 M AI
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 192

Золотые монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
2 эскудо 1809 S CN
Средняя цена 500 $
Продажи
2 156
Аверс
Реверс
2 эскудо 1809 S CN
Средняя цена 400 $
Продажи
0 112

Серебряные монеты (Жозеф Бонапарт)

Аверс
Реверс
20 реалов 1809 M AI
Средняя цена 410 $
Продажи
0 391
Аверс
Реверс
8 реалов 1809 M IG
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
4 реала 1809 M AI
Средняя цена 65 $
Продажи
1 99
Аверс
Реверс
5 песет 1809
Средняя цена 520 $
Продажи
0 368
Аверс
Реверс
2 1/2 песет 1809
Средняя цена 460 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 песета 1809
Средняя цена 110 $
Продажи
0 84

Серебряные монеты (Фердинанд VII)

Аверс
Реверс
5 песет 1809
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
5 песет 1809
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 песет 1809
Средняя цена 250 $
Продажи
2 650
Аверс
Реверс
8 реалов 1809 S CN
Средняя цена 550 $
Продажи
0 271
Аверс
Реверс
8 реалов 1809 C MP
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
8 реалов 1809 C SF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
8 реалов 1809 S CN
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
4 реала 1809 C MP
Средняя цена 590 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 реала 1809 C SF
Средняя цена 480 $
Продажи
0 33

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 куарто 1809
Средняя цена 50 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 куарто 1809 Литьё
Средняя цена 25 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 куарто 1809
Средняя цена 80 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 куарто 1809
Средняя цена 60 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 куарто без года (1808-1814)
Средняя цена 60 $
Продажи
0 65

Пробные монеты

Аверс
Реверс
8 реалов 1809 M IG Пробные Бронза
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 1
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