Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1809 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 5 песет
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Жирона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Cayón Subastas за 27000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (1)
Где продать?
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