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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1809 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 5 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 5 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Жирона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Cayón Subastas за 27000 EUR. Торги состоялись 3 июля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
Испания 5 песет 1809 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 5 песет 1809 на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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