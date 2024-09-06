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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1808-1809" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1808-1809" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1808-1809" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1809 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 74000 JPY
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1288 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Heritage - May 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 мая 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Stack's - March 1, 2024
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Silicua Coins - November 25, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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