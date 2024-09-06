Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1808-1809" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1809 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
469 $
Цена в валюте аукциона 74000 JPY
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 мая 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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