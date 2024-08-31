Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1809 года C MP "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком C MP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 5 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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