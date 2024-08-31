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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1809 года C MP "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1809 года C MP "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1809 года C MP "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком C MP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 367 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
896 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2265 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Heritage - September 12, 2017
Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Herrero - April 28, 2016
Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе CNG - January 5, 2016
Продавец CNG
Дата 5 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - June 12, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 12 июня 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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