1/2 куарто без года (1808-1814) (Испания, Жозеф Бонапарт)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 куарто без года (1808-1814) года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность AU (2) VF (54) F (9) Сохранность (слабы) F15 (1) BN (1) Сервис NGC (1)

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