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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 куарто без года (1808-1814) (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1/2 куарто без года (1808-1814) - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1/2 куарто без года (1808-1814) - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 17 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1/2 куарто
  • Год без года (1808-1814)
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 куарто без года (1808-1814) года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - November 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Silicua Coins - October 29, 2021
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность F
Цена
Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 куарто без года (1808-1814) на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 куарто 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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