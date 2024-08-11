Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 куарто без года (1808-1814) (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 гр
- Диаметр 17 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1/2 куарто
- Год без года (1808-1814)
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 куарто без года (1808-1814) года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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