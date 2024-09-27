Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,75 гр
- Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 песета
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1809 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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