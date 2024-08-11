Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 куарто 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 куарто
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1809 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 724 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 27 мая 2013.
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Дата 14 февраля 2024
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 5 июля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 3 апреля 2019
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Дата 19 сентября 2018
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