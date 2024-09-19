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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 1 куарто Жозефа Бонапарта - Испания

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1 куарто 1808-1813

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 301809 0 381810 1 401811 0 441812 0 371813 0 13
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