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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 куарто 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 куарто 1812 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 куарто 1812 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1812 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4177 проданному на аукционе Cayón Subastas за 185 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность G
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе ibercoin - December 18, 2019
Продавец ibercoin
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 15, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность F
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 1 куарто 1812 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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