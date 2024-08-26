Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 куарто 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 куарто
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1811 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 5 июля 2018.
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
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Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
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Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
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Цена
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Продавец HERVERA
Дата 13 июля 2018
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Продавец Soler y Llach
Дата 12 июля 2018
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
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Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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