Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 куарто 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 20 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 куарто
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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