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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 куарто 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 куарто 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 куарто 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 куарто
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 куарто 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 1 куарто 1813 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 1 куарто 1813 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 куарто 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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