Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1809 года C SF "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе H.D. Rauch за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1657 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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