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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1809 года S CN "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1809 года S CN "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1809 года S CN "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Luna Coins., Ltd. - May 19, 2024
Продавец Luna Coins., Ltd.
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
917 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность F
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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