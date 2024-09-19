Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1809 года S CN "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2463 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
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Дата 27 сентября 2022
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Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Дата 9 февраля 2017
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