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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1809 года S CN "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1809 года S CN "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1809 года S CN "Тип 1808-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34263 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 375 EUR
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Luna Coins., Ltd. - February 4, 2024
Продавец Luna Coins., Ltd.
Дата 4 февраля 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе cgb.fr - June 6, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 8 реалов 1809 S CN на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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