Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1809 года S CN "Тип 1808-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (271) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком S CN. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34263 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4200 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Где продать?
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