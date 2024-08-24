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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 куарто 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 куарто 1809 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 куарто 1809 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 куарто
  • Год 1809
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1809 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
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  • HERVERA (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
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  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 куарто 1809 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность F
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 куарто 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 10, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 2 куарто 1809 на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 куарто 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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