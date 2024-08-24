Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 куарто
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1809 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 180 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 15 февраля 2022
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Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
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Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Дата 14 сентября 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 20 октября 2020
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