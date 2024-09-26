Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1809 года (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27 гр
- Диаметр 38 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 5 песет
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Льейда
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5258 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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