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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1809 года (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 5 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 5 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 38 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 5 песет
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Льейда
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 787 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9000 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
5258 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Испания 5 песет 1809 на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность F
Цена
4211 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
Испания 5 песет 1809 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе CNG - May 10, 2017
Продавец CNG
Дата 10 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Cayón - November 27, 2014
Продавец Cayón
Дата 27 ноября 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1809 на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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