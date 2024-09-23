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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1809 года M IG (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 8 реалов 1809 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 реалов 1809 года M IG - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 34245 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1725 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Heritage - October 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Heritage - June 8, 2023
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1809 M IG на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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