Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1809 года M IG (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1809 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 34245 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8500 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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