Испания Период: 1746-1939 1746-1939
Пробные 8 реалов 1809 года M IG. Бронза (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: Бронза
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 27 гр
- Диаметр 41 мм
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 реалов
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 8 реалов 1809 года со знаком M IG. Бронза. Это бронзовая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.
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