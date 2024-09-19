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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Пробные 8 реалов 1809 года M IG. Бронза (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 8 реалов 1809 года M IG Бронза - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - Пробные 8 реалов 1809 года M IG Бронза - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 27 гр
  • Диаметр 41 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты Пробные 8 реалов 1809 года со знаком M IG. Бронза. Это бронзовая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 337 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2700 EUR. Торги состоялись 8 марта 2018.

Сохранность
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Испания 8 реалов 1809 M IG (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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