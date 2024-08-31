Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1809 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 реалов
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (391)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1809 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Astarte S.A.
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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