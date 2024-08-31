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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1809 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1809 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1809 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1809
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (391)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1809 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2098 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Astarte S.A. - May 12, 2024
Продавец Astarte S.A.
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Испания 20 реалов 1809 M AI на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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