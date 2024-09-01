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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 песет 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 1/2 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 1/2 песет 1809 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 1/2 песет
  • Год 1809
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

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Сохранность (слабы)
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1809 на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 песет 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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