Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 песет 1809 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,217 oz) 6,75 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 1/2 песет
- Год 1809
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (115)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1809 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1300 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
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