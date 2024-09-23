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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 2 1/2 песет Жозефа Бонапарта - Испания

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2 1/2 песет 1808-1810

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 0 1531809 0 1151810 0 31
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