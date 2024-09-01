Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 1/2 песет 1810 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,217 oz) 6,75 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 1/2 песет
- Год 1810
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1810 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец 51 Gallery
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец 51 Gallery
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец 51 Gallery
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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