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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 1/2 песет 1810 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 1/2 песет 1810 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 1/2 песет 1810 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 1/2 песет
  • Год 1810
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 1/2 песет 1810 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 6000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

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Сохранность (слабы)
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
4529 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе 51 Gallery - April 25, 2018
Продавец 51 Gallery
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе 51 Gallery - April 25, 2018
Продавец 51 Gallery
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе 51 Gallery - June 9, 2017
Продавец 51 Gallery
Дата 9 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 1/2 песет 1810 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 песет 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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