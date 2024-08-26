Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1809 года C MP (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 4 реала
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1809 года со знаком C MP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1502 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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