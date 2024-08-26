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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1809 года C MP (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1809 года C MP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1809 года C MP - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1809 года со знаком C MP. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2022.

Сохранность
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  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1502 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - October 4, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность F
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - September 24, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Tauler & Fau - June 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - April 2, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 2 апреля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе HERVERA - May 4, 2018
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2018
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Soler y Llach - May 3, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2018
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1809 C MP на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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