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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1809 года C SF (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 4 реала 1809 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 4 реала 1809 года C SF - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3889 oz) 12,096 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 4 реала
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1809 года со знаком C SF. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 34270 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2200 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Chaponnière - October 22, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1809 C SF на аукционе Rauch - April 11, 2014
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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