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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1809-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1809-1811" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1809-1811" - цена золотой монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1809 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1750 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3600 USD. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Heritage - April 29, 2019
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 эскудо 1809 S CN на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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