Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 эскудо 1809 года S CN "Тип 1809-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 эскудо
- Год 1809
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 эскудо 1809 года со знаком S CN. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1750 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3600 USD. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Aureo & Calicó (25)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (10)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- Herrero (1)
- HERVERA (32)
- Künker (2)
- Monedalia.es (1)
- Nihon (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Soler y Llach (34)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск