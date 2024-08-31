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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1810 года C FS "Тип 1810-1811" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 2 реала 1810 года C FS "Тип 1810-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 2 реала 1810 года C FS "Тип 1810-1811" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 2 реала
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1810 года со знаком C FS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 25 мая 2016.

Сохранность
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  • Soler y Llach (13)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
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Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Испания 2 реала 1810 C FS на аукционе ibercoin - September 26, 2024
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 реала 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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