Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1810 года C FS "Тип 1810-1811" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1566 oz) 4,872 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 2 реала
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1810 года со знаком C FS. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1447 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 25 мая 2016.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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