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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1810 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 куарто 1810 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 куарто 1810 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1810 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2695 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (4)
  • Herrero (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1810 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 куарто 1810 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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