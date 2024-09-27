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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Медные монеты 3 куарто Фердинанда VII - Испания

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3 куарто 1810-1814

Каталония
Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 0 161811 0 421812 2 551813 0 381814 0 36
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3 куарто 1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 0 56
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