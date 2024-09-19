Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1811 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 куарто
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1811 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 535 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 26 ноября 2015.
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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