Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1812 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 3 куарто
- Год 1812
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Каталония
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1812 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2511 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 323 EUR. Торги состоялись 14 января 2020.
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
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Дата 4 июля 2023
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Дата 4 июля 2023
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 17 сентября 2020
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