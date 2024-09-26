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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1812 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 куарто 1812 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 куарто 1812 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1812 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2511 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 323 EUR. Торги состоялись 14 января 2020.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (12)
Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Numismatica Ferrarese - December 27, 2020
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 27 декабря 2020
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Jesús Vico - June 30, 2020
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Дата 30 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
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Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1812 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1812 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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