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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1814 года "Каталония" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 3 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 3 куарто 1814 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Каталония
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1814 года "Каталония". Это медная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1715 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 95 EUR. Торги состоялись 26 октября 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (13)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (7)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе HERVERA - September 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - September 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность F
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 26, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1814 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 куарто 1814 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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